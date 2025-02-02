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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 02.02.2025 (обновлено: 08:53 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996864042.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:23:00+03:00
2025-02-02T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 07.59 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пяти областях на юго-востоке Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 07.59 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.
В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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