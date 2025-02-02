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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:23:00+03:00
2025-02-02T08:23:00+03:00
2025-02-02T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 07.59 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в пяти областях на юго-востоке Украины