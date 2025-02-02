https://ria.ru/20250202/ukraina-1996853673.html

"Всем очевидно": на Западе сделали судьбоносное для Украины заявление

"Всем очевидно": на Западе сделали судьбоносное для Украины заявление - РИА Новости, 02.02.2025

"Всем очевидно": на Западе сделали судьбоносное для Украины заявление

Всем понятно, что Украина проиграла войну. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:33:00+03:00

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2025-02-02T03:33:00+03:00

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МОСКВА. 2 фев — РИА Новости. Всем понятно, что Украина проиграла войну. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Пока коррумпированное командиры (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что война проиграна", — заявил он.Журналист также напомнил о сотнях тысяч людей, покинувших территорию Украины.По оценке украинского экономиста Алексея Куща, за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.Как заявлял директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

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в мире, украина, чей боуз