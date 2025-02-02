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В Киеве обвинили "Медузу"* в "эксплуатации украинских страданий" - РИА Новости, 02.02.2025
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02:00 02.02.2025 (обновлено: 02:03 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996850850.html
В Киеве обвинили "Медузу"* в "эксплуатации украинских страданий"
В Киеве обвинили "Медузу"* в "эксплуатации украинских страданий" - РИА Новости, 02.02.2025
В Киеве обвинили "Медузу"* в "эксплуатации украинских страданий"
МИД Украины раскритиковал "Медузу"* (Medusa Project* признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) за "эксплуатацию украинских страданий" и... РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД Украины раскритиковал "Медузу"* (Medusa Project* признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) за "эксплуатацию украинских страданий" и потребовал извинений из-за рекламного ролика издания. Как пишет украинское издание "Детектор медиа", на рекламную кампанию обратила внимание украинская активистка Виктория Фешак, которая увидела ролик перед сеансом в берлинском кинотеатре. По ее словам, реклама включала в том числе кадры военных действий и похорон. По данным издания, разработкой ролика занималось берлинское агентство Lure. Министерство иностранных дел Украины заявило, что "решительно осуждает" демонстрацию изображений пострадавших в ходе конфликта украинцев в рекламе российского медиа. "Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - абсолютный позор", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского МИД. Спикер министерства Георгий Тихий призвал немедленно удалить весь рекламный контент, который "эксплуатирует украинские страдания". Также в МИД призвали извиниться перед украинцами, "чье горе было цинично использовано". Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*, Латвия) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996831229.html
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россия, латвия, мид украины, генеральная прокуратура рф
Россия, Латвия, МИД Украины, Генеральная прокуратура РФ
В Киеве обвинили "Медузу"* в "эксплуатации украинских страданий"

МИД Украины потребовал от "Медузы" извинений за эксплуатацию страданий страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МИД Украины раскритиковал "Медузу"* (Medusa Project* признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) за "эксплуатацию украинских страданий" и потребовал извинений из-за рекламного ролика издания.
Как пишет украинское издание "Детектор медиа", на рекламную кампанию обратила внимание украинская активистка Виктория Фешак, которая увидела ролик перед сеансом в берлинском кинотеатре. По ее словам, реклама включала в том числе кадры военных действий и похорон. По данным издания, разработкой ролика занималось берлинское агентство Lure.
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Министерство иностранных дел Украины заявило, что "решительно осуждает" демонстрацию изображений пострадавших в ходе конфликта украинцев в рекламе российского медиа. "Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - абсолютный позор", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского МИД.
Спикер министерства Георгий Тихий призвал немедленно удалить весь рекламный контент, который "эксплуатирует украинские страдания". Также в МИД призвали извиниться перед украинцами, "чье горе было цинично использовано".
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*, Латвия) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
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