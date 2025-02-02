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В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025
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12:43 02.02.2025 (обновлено: 01:39 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/udar-1996882038.html
В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже
В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025
В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже
Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T12:43:00+03:00
2025-02-03T01:39:00+03:00
в мире
россия
суджа
киев
вооруженные силы украины
удар всу по интернату в судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.По словам дипломата, удар по Судже - еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности. Она подчеркнула, что все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, а ответственность за удар лежит на спонсорах Украины, снабжающих киевский режим вооружениями.Как отметила Захарова, атаки против жителей и гражданских объектов Курской области и других регионов России показывают варварскую сущность киевского режима, который стремится "уничтожить как можно больше русских людей".Официальный представитель МИД призвала все страны, в первую очередь те, кто желает мира на Украине, и международные организации осудить преступление, совершенное ВСУ в Судже, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных покровителей.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html
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в мире, россия, суджа, киев, вооруженные силы украины, удар всу по интернату в судже
В мире, Россия, Суджа, Киев, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по интернату в Судже
В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже

МИД: спонсоры Киева ответственны за удар по интернату в Судже

© Фото : соцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
По словам дипломата, удар по Судже - еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности. Она подчеркнула, что все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, а ответственность за удар лежит на спонсорах Украины, снабжающих киевский режим вооружениями.
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Как отметила Захарова, атаки против жителей и гражданских объектов Курской области и других регионов России показывают варварскую сущность киевского режима, который стремится "уничтожить как можно больше русских людей".
Официальный представитель МИД призвала все страны, в первую очередь те, кто желает мира на Украине, и международные организации осудить преступление, совершенное ВСУ в Судже, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных покровителей.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
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В миреРоссияСуджаКиевВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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