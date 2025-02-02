В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже
МИД: спонсоры Киева ответственны за удар по интернату в Судже
© Фото : соцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
© Фото : соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
По словам дипломата, удар по Судже - еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности. Она подчеркнула, что все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, а ответственность за удар лежит на спонсорах Украины, снабжающих киевский режим вооружениями.
Как отметила Захарова, атаки против жителей и гражданских объектов Курской области и других регионов России показывают варварскую сущность киевского режима, который стремится "уничтожить как можно больше русских людей".
Официальный представитель МИД призвала все страны, в первую очередь те, кто желает мира на Украине, и международные организации осудить преступление, совершенное ВСУ в Судже, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных покровителей.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.