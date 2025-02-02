https://ria.ru/20250202/udar-1996882038.html

В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже

В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025

В МИД рассказали, кто несет ответственность за удар по интернату в Судже

Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T12:43:00+03:00

2025-02-02T12:43:00+03:00

2025-02-03T01:39:00+03:00

в мире

россия

суджа

киев

вооруженные силы украины

удар всу по интернату в судже

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответственность за удар ВСУ по интернату в курской Судже лежит на спонсорах киевского режима, Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить атаку, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.По словам дипломата, удар по Судже - еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности. Она подчеркнула, что все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, а ответственность за удар лежит на спонсорах Украины, снабжающих киевский режим вооружениями.Как отметила Захарова, атаки против жителей и гражданских объектов Курской области и других регионов России показывают варварскую сущность киевского режима, который стремится "уничтожить как можно больше русских людей".Официальный представитель МИД призвала все страны, в первую очередь те, кто желает мира на Украине, и международные организации осудить преступление, совершенное ВСУ в Судже, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных покровителей.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.

https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, суджа, киев, вооруженные силы украины, удар всу по интернату в судже