ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны
МО: ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в курской Судже
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны.
"Первого февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", — заявили в ведомстве.
Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве.
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"Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", — говорится в публикации.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения и сроков давности.
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31 января, 08:00
Массовое убийство жителей Русского Поречного
В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.
По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года.
Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Возбуждено уголовное дело.