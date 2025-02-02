https://ria.ru/20250202/udar-1996849023.html

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны

ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:15:00+03:00

2025-02-02T01:15:00+03:00

2025-02-02T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

светлана петренко

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6950cd0cbbf4b79195857180f86c8d1.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны."Первого февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", — заявили в ведомстве.Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", — говорится в публикации.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения и сроков давности.Массовое убийство жителей Русского ПоречногоВ пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года.Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250131/oon-1996725258.html

https://ria.ru/20250131/front-1996154123.html

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

суджа

курская область

сумская область

русское поречное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), русское поречное