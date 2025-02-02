https://ria.ru/20250202/turtsija-1996870005.html

В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек

В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025

В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек

Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:31:00+03:00

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2025-02-02T10:31:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. ДТП произошло на трассе TAG в районе города Нурдагы провинции Газиантеп. "Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая, в свою очередь, снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись", - сообщило агентство. Уточняется, что прибывшие на место пожарные потушили огонь, 20 раненых были госпитализированы в ближайшие больницы. Врачам не удалось спасти 37-летнего помощника водителя Вейселя Фейду, еще один раненый сейчас в тяжелом состоянии. Из-за ДТП движение по трассе было перекрыто на два часа. Начато расследование инцидента.

https://ria.ru/20250201/avtobus-1996776314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, газиантеп