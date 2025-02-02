https://ria.ru/20250202/turtsija-1996870005.html
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:31:00+03:00
2025-02-02T10:31:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. ДТП произошло на трассе TAG в районе города Нурдагы провинции Газиантеп. "Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая, в свою очередь, снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись", - сообщило агентство. Уточняется, что прибывшие на место пожарные потушили огонь, 20 раненых были госпитализированы в ближайшие больницы. Врачам не удалось спасти 37-летнего помощника водителя Вейселя Фейду, еще один раненый сейчас в тяжелом состоянии. Из-за ДТП движение по трассе было перекрыто на два часа. Начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20250201/avtobus-1996776314.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, газиантеп
В мире, Турция, Газиантеп
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
На юго-востоке Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA.
ДТП произошло на трассе TAG в районе города Нурдагы провинции Газиантеп
.
"Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая, в свою очередь, снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись", - сообщило агентство.
Уточняется, что прибывшие на место пожарные потушили огонь, 20 раненых были госпитализированы в ближайшие больницы. Врачам не удалось спасти 37-летнего помощника водителя Вейселя Фейду, еще один раненый сейчас в тяжелом состоянии.
Из-за ДТП движение по трассе было перекрыто на два часа. Начато расследование инцидента.