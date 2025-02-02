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В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025
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10:31 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/turtsija-1996870005.html
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек
Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:31:00+03:00
2025-02-02T10:31:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA. ДТП произошло на трассе TAG в районе города Нурдагы провинции Газиантеп. "Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая, в свою очередь, снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись", - сообщило агентство. Уточняется, что прибывшие на место пожарные потушили огонь, 20 раненых были госпитализированы в ближайшие больницы. Врачам не удалось спасти 37-летнего помощника водителя Вейселя Фейду, еще один раненый сейчас в тяжелом состоянии. Из-за ДТП движение по трассе было перекрыто на два часа. Начато расследование инцидента.
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в мире, турция, газиантеп
В мире, Турция, Газиантеп
В Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек

На юго-востоке Турции автобус столкнулся с фурой, погиб человек

© AP PhotoМашины скорой помощи в Турции
Машины скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo
Машины скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с фурой на юго-востоке Турции, погиб один человек, пострадали 19, сообщило агентство IHA.
ДТП произошло на трассе TAG в районе города Нурдагы провинции Газиантеп.
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"Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая, в свою очередь, снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись", - сообщило агентство.
Уточняется, что прибывшие на место пожарные потушили огонь, 20 раненых были госпитализированы в ближайшие больницы. Врачам не удалось спасти 37-летнего помощника водителя Вейселя Фейду, еще один раненый сейчас в тяжелом состоянии.
Из-за ДТП движение по трассе было перекрыто на два часа. Начато расследование инцидента.
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