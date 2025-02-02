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Трюдо заявил, что надеется поговорить с Трампом
Трюдо заявил, что надеется поговорить с Трампом - РИА Новости, 02.02.2025
Трюдо заявил, что надеется поговорить с Трампом
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента инаугурации американского лидера 20 января и РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:41:00+03:00
2025-02-02T05:41:00+03:00
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дональд трамп
джастин трюдо
в мире
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента инаугурации американского лидера 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре. "С момента инаугурации я пытался связаться с Дональдом Трампом и надеюсь поговорить с ним в ближайшее время", - сообщил Трюдо на пресс-конференции. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
https://ria.ru/20250202/kanada-1996856306.html
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сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, В мире, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо заявил, что надеется поговорить с Трампом
Трюдо заявил, что надеется поговорить с Трампом в ближайшее время
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента инаугурации американского лидера 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре.
"С момента инаугурации я пытался связаться с Дональдом Трампом и надеюсь поговорить с ним в ближайшее время", - сообщил Трюдо на пресс-конференции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.