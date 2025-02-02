Рейтинг@Mail.ru
Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 02.02.2025 (обновлено: 06:45 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/tryudo-1996855802.html
Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин
Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин - РИА Новости, 02.02.2025
Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:18:00+03:00
2025-02-02T06:45:00+03:00
сша
канада
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий."Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", - заявил он в обращении в американским гражданам, комментируя влияние введенных пошлин против Оттавы.Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849525.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_48cc58dcc354f5da9b171b0c213e0b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин

Трюдо: решение Трампа ввести пошлины будет иметь реальные последствия для США

© AP Photo / Jack TaylorДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Jack Taylor
Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий.
"Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", - заявил он в обращении в американским гражданам, комментируя влияние введенных пошлин против Оттавы.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины
04:20
Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Пошлины против Канады, Мексики и Китая могут быть повышены Трампом
01:28
 
СШАКанадаМексикаДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала