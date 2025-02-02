https://ria.ru/20250202/tryudo-1996855802.html

Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин

Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин - РИА Новости, 02.02.2025

Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после введения пошлин

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:18:00+03:00

2025-02-02T05:18:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

сша

канада

мексика

дональд трамп

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий."Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", - заявил он в обращении в американским гражданам, комментируя влияние введенных пошлин против Оттавы.Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849525.html

сша

канада

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады