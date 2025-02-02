https://ria.ru/20250202/trevoga-1996931665.html
В семи украинских областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
В семи украинских областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:46:00+03:00
2025-02-02T22:46:00+03:00
2025-02-02T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черниговская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 21.32 (по мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Спустя некоторое время она прозвучала в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи украинских областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу