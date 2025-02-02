Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
Рубио: Трамп не желает сохранения статуса-кво по Панамскому каналу из-за Китая
© Getty Images / Justin SullivanПанамский канал
© Getty Images / Justin Sullivan
Панамский канал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион, сообщает американское дипломатическое ведомство.
"Рубио проинформировал президента, что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь назвал статус-кво неприемлемым. Он предупредил, что если немедленно не внесут изменения, то Вашингтону придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором.
Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.
Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Проложенный американцами в начале XX века, канал стал нейтральным в 1977 году, после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.