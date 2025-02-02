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Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио - РИА Новости, 02.02.2025
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22:14 02.02.2025 (обновлено: 23:45 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио - РИА Новости, 02.02.2025
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:14:00+03:00
2025-02-02T23:45:00+03:00
в мире
панамский канал
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион, сообщает американское дипломатическое ведомство."Рубио проинформировал президента, что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала", — говорится в сообщении.Отмечается, что госсекретарь назвал статус-кво неприемлемым. Он предупредил, что если немедленно не внесут изменения, то Вашингтону придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором. Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.Проложенный американцами в начале XX века, канал стал нейтральным в 1977 году, после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995264051.html
https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html
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в мире, панамский канал, китай, сша, марко рубио, дональд трамп, панама
В мире, Панамский канал, Китай, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Панама
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио

Рубио: Трамп не желает сохранения статуса-кво по Панамскому каналу из-за Китая

© Getty Images / Justin SullivanПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Панамский канал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион, сообщает американское дипломатическое ведомство.
"Рубио проинформировал президента, что Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что госсекретарь назвал статус-кво неприемлемым. Он предупредил, что если немедленно не внесут изменения, то Вашингтону придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором.
Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.
Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Проложенный американцами в начале XX века, канал стал нейтральным в 1977 году, после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
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В миреПанамский каналКитайСШАМарко РубиоДональд ТрампПанама
 
 
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