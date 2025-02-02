Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп
Трамп: без помощи США Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", — отметил хозяин Белого дома.
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Политик назвал "суровой правдой" необходимость сделать Канаду 51-м штатом США.
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"Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады. И никаких пошлин", — добавил Трамп.
В субботу президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на товары из Канады, а также в 10 процентов — для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. При этом документ предусматривает возможность повысить их в случае ответных мер.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ анонсировал пошлины в 25 процентов на товары из США. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.