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Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп - РИА Новости, 02.02.2025
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17:34 02.02.2025 (обновлено: 18:08 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html
Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп
Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп - РИА Новости, 02.02.2025
Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп
Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", — отметил хозяин Белого дома.Политик назвал "суровой правдой" необходимость сделать Канаду 51-м штатом США.&quot;Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады. И никаких пошлин&quot;, — добавил Трамп.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ анонсировал пошлины в 25 процентов на товары из США. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.
https://ria.ru/20250121/kanada-1994874353.html
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канада, сша, дональд трамп, мелани жоли, джастин трюдо, в мире
Канада, США, Дональд Трамп, Мелани Жоли, Джастин Трюдо, В мире
Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп

Трамп: без помощи США Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", — отметил хозяин Белого дома.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо
21 января, 18:47
Политик назвал "суровой правдой" необходимость сделать Канаду 51-м штатом США.
«

"Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады. И никаких пошлин", — добавил Трамп.

В субботу президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на товары из Канады, а также в 10 процентов — для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. При этом документ предусматривает возможность повысить их в случае ответных мер.

Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ анонсировал пошлины в 25 процентов на товары из США. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Медведев высказался об идее Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США
9 января, 09:43
 
КанадаСШАДональд ТрампМелани ЖолиДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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