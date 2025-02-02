https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html

Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп

Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп - РИА Новости, 02.02.2025

Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп

Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:34:00+03:00

2025-02-02T17:34:00+03:00

2025-02-02T18:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", — отметил хозяин Белого дома.Политик назвал "суровой правдой" необходимость сделать Канаду 51-м штатом США."Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады. И никаких пошлин", — добавил Трамп.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ анонсировал пошлины в 25 процентов на товары из США. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.

https://ria.ru/20250121/kanada-1994874353.html

https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, сша, дональд трамп, мелани жоли, джастин трюдо, в мире