https://ria.ru/20250202/tramp-1996881099.html
Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин
Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин
Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:32:00+03:00
2025-02-02T12:32:00+03:00
2025-02-02T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, заявил президент РФ Владимир Путин."Просто им (европейским элитам - ред.) Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, джо байден, владимир путин
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин
Путин: европейским элитам больше нравился Байден, у Трампа другой взгляд на вещи