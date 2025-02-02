https://ria.ru/20250202/tramp-1996881099.html

Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин

Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Европейским элитам больше нравился Байден, заявил Путин

Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:32:00+03:00

2025-02-02T12:32:00+03:00

2025-02-02T13:09:00+03:00

в мире

дональд трамп

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, заявил президент РФ Владимир Путин."Просто им (европейским элитам - ред.) Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, джо байден, владимир путин