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Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
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12:24 02.02.2025 (обновлено: 18:20 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин
Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.&quot;Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места&quot;, — сказал российский лидер.По словам Путина, система ценностей Трампа отличается от позиций экс-президента США Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.Как отметил российский президент, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в электоральный процесс в Штатах, а после победы кандидата от республиканцев растерялись.При этом у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу, подчеркнул Путин. С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, заключил он.
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в мире, владимир путин, дональд трамп, европа, россия, сша, павел зарубин
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Европа, Россия, США, Павел Зарубин
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин

Путин заявил, что Трамп наведет порядок среди европейских элит

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
«

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — сказал российский лидер.

По словам Путина, система ценностей Трампа отличается от позиций экс-президента США Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.
Как отметил российский президент, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в электоральный процесс в Штатах, а после победы кандидата от республиканцев растерялись.
При этом у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу, подчеркнул Путин. С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, заключил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Политолог рассказал о последствиях прихода Трампа к власти
1 февраля, 11:30
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампЕвропаРоссияСШАПавел Зарубин
 
 
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