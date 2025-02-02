https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин

Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин

Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:24:00+03:00

2025-02-02T12:24:00+03:00

2025-02-02T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — сказал российский лидер.По словам Путина, система ценностей Трампа отличается от позиций экс-президента США Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.Как отметил российский президент, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в электоральный процесс в Штатах, а после победы кандидата от республиканцев растерялись.При этом у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу, подчеркнул Путин. С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, заключил он.

https://ria.ru/20250201/ekspert-1996769248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, дональд трамп, европа, россия, сша, павел зарубин