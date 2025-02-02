Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин
Путин заявил, что Трамп наведет порядок среди европейских элит
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава американского государства Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе, заявил президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — сказал российский лидер.
По словам Путина, система ценностей Трампа отличается от позиций экс-президента США Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.
Как отметил российский президент, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в электоральный процесс в Штатах, а после победы кандидата от республиканцев растерялись.
При этом у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу, подчеркнул Путин. С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, заключил он.
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