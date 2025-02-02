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"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине - РИА Новости, 02.02.2025
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06:59 02.02.2025 (обновлено: 07:02 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине - РИА Новости, 02.02.2025
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине
Противники президента США Дональда Трампа внутри США попытаются превратить украинский конфликт в его личную Вьетнамскую войну, из которой не будет выхода. Такое РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:59:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа внутри США попытаются превратить украинский конфликт в его личную Вьетнамскую войну, из которой не будет выхода. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в эфире своего канала на платформе Rumble."То, чем президент Трамп рискует здесь — чем больше власти будет в руках "глубинного государства" и оборонно-промышленного комплекса, тем сильнее они будут стараться заманить вас, мистер президент, в конфликт, из которого вам не убежать", — предупредил он.По мнению эксперта, если нынешняя администрация позволит еще глубже завлечь себя в вопрос Украины, то эта война станет для главы Белого дома "его собственной Вьетнамской войной", из которой не получится выйти победителем.Малинена также насторожил тот факт, что Трамп постепенно отходит от уверенной предвыборной риторики по урегулированию украинского вопроса и начинает повторять тезисы западной пропаганды об огромных потерях российской армии и плачевном состоянии экономики страны после введения санкций."Пожалуйста, смотрите на реальное положение вещей, следите за развитием событий", — обратился профессор к американскому лидеру.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине

Профессор Малинен: украинский конфликт может стать для Трампа новым Вьетнамом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа внутри США попытаются превратить украинский конфликт в его личную Вьетнамскую войну, из которой не будет выхода. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в эфире своего канала на платформе Rumble.
«
"То, чем президент Трамп рискует здесь — чем больше власти будет в руках "глубинного государства" и оборонно-промышленного комплекса, тем сильнее они будут стараться заманить вас, мистер президент, в конфликт, из которого вам не убежать", — предупредил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Вчера, 21:29
По мнению эксперта, если нынешняя администрация позволит еще глубже завлечь себя в вопрос Украины, то эта война станет для главы Белого дома "его собственной Вьетнамской войной", из которой не получится выйти победителем.
Малинена также насторожил тот факт, что Трамп постепенно отходит от уверенной предвыборной риторики по урегулированию украинского вопроса и начинает повторять тезисы западной пропаганды об огромных потерях российской армии и плачевном состоянии экономики страны после введения санкций.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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31 января, 08:50
"Пожалуйста, смотрите на реальное положение вещей, следите за развитием событий", — обратился профессор к американскому лидеру.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Раде раскрыли, как Трамп относится к Зеленскому
31 января, 04:22
 
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