https://ria.ru/20250202/tramp-1996448294.html

"Гражданская война близко". ЦРУ раскрыло неприятную правду

"Гражданская война близко". ЦРУ раскрыло неприятную правду - РИА Новости, 02.02.2025

"Гражданская война близко". ЦРУ раскрыло неприятную правду

Всего один файл из архивов спецслужб может ответить сразу на несколько непростых вопросов истории. При президенте Джоне Кеннеди американский истеблишмент готов... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:00:00+03:00

2025-02-02T08:00:00+03:00

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в мире

сша

куба

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

фидель кастро

объединенный комитет начальников штабов (сша)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Всего один файл из архивов спецслужб может ответить сразу на несколько непростых вопросов истории. При президенте Джоне Кеннеди американский истеблишмент готов был пойти на что угодно. Срывая покровы секретности с давних документов, Дональд Трамп делает новый шаг в войне с глубинным государством. Почему так называемое DeepState боится ворошить прошлое — в материале РИА Новости.Отчаянное предложениеВ один из мартовских дней 1962 года на стол 35-го президента США Джона Кеннеди лег очередной доклад Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). Содержание 12-страничного документа не могло не вызвать изумление хозяина Белого дома. Американские генералы предлагали устроить в собственной стране террор и убивать сограждан. Согласиться на такое он не мог и подпись не поставил. Забракованный план передали ЦРУ, и многие годы он пылился в архиве Лэнгли.Уже тогда США понимали: провокация как метод развязывания войн устарела. Для должного эффекта, безусловно, нужно выставить себя жертвой. Но зачем ждать атаки противника, если по себе можно ударить самому? Именно это и хотело донести до Кеннеди американское военное командование.Как раз в то время Вашингтон столкнулся с беспрецедентным вызовом: на Кубе, всего в 250 километрах от Майами, провозгласили коммунистический строй. Глава кубинского правительства Фидель Кастро стал для американцев целью номер один. Впрочем, нужно было не только избавиться от команданте, но и окончательно свергнуть неугодный режим.Десантная операция в заливе Свиней успеха не принесла. Попытка ЦРУ сделать из 1400 кубинских эмигрантов марионеточных коммандос обошлась в десятки миллионов долларов и международный позор. Загребать жар нужно было собственными руками. Однако прямая необоснованная интервенция не получила бы одобрения даже у союзников по НАТО. Тем более это давало Советскому Союзу больше причин для военной поддержки Гаваны.Поэтому американские штабисты решили: если Кастро не убивает американцев, мы сделаем это за него. В рамках масштабного плана "Обоснование военного вмешательства США на Кубе" особое место отводилось операции "Нортвудс"."Глубинное государство" в деле"План действий основан на предпосылке, что военное вмешательство США станет итогом обострения американо-кубинской напряженности. Штаты будут иметь обоснованные претензии. Международное общественное мнение и ООН должны согласиться со сформированным имиджем правительства Кубы как опрометчивого и безответственного, а также вызывающего тревогу и непредсказуемые угрозы в Западном полушарии", — подчеркивали авторы доклада.Как отмечает раскопавший документы автор статьи британской Daily Mail, эти планы Пентагона могут объяснить, почему так называемое глубинное государство всегда боялось публиковать засекреченные файлы о роковых выстрелах в Далласе. Ведь Кеннеди далеко не во всем соглашался со спецслужбами и был для них не самым удобным президентом. На кого падут подозрения, вполне очевидно."Мы уничтожим глубинное государство", — неоднократно обещал президент Дональд Трамп в ходе избирательной кампании. Западные журналисты считают, что отчасти из-за этого нынешний американский лидер и пытается раскрыть как можно больше архивных тайн, особенно связанных с Кеннеди.А тогда, в начале 1960-х, отказ от "Нортвудса" был лишь очередным проявлением прагматизма 35-го президента США, который нередко остужал горячие головы в своем окружении. Впрочем, то, что генералы предлагали Кеннеди в этот раз, переходило всякие границы. Агентов спецслужб предлагали сделать террористами в обличье кубинцев."Мы могли бы развернуть кампанию террора коммунистической Кубы в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне", — говорится в документе.Среди прочих предложений: нападение на военную базу США в Гуантанамо и убийство американских солдат; инсценировка "сбития" над Кубой истребителя; поджог своих самолетов на аэродромах и складов с боеприпасами. Если реальных жертв будет недостаточно, планировали организовать фальшивые похороны несуществующих людей.Кубинским эмигрантам теперь отводили другую роль. Военные предлагали их физически устранить с последующим обвинением Кастро в убийстве кубинцев на территории США. Также рассматривалась возможность потопления лодок с беженцами в открытом море.За такие предложения председателя ОКНШ генерала Лаймана Лемницера Кеннеди уволил. Авторитет президента среди военных упал. Истеблишмент начал считать, что он слишком мягко относится к кубинской проблеме. События Карибского кризиса стали для них лишь дополнительным подтверждением.Не в первый разОдно из предложений американского генералитета заключалось в подрыве собственного военного корабля в заливе Гуантанамо. Такое преступление могло стать прямым поводом для начала войны. Впрочем, идея была не нова.Похожий случай как раз связан с Островом свободы. Как известно, Куба получила независимость после американо-испанской войны. США хотели затянуть колонии империй Старого Света на свою орбиту.Вашингтон в разгар дипломатических трений с Мадридом направил "для защиты американских интересов" к берегам Кубы броненосный крейсер "Мэн". Пятнадцатого февраля 1898-го, зайдя в порт Гаваны, корабль взорвался. Детонация более пяти тонн пороховых зарядов в носовых погребах унесла жизнь двух третей экипажа.Военно-морская комиссия капитана Уильяма Сэмпсона заключила, что броненосец ушел на дно из-за мины, которую поставили испанцы под днище корабля. Версию поддержали СМИ. К доводам о том, что у взрыва могли быть другие причины, прислушались уже спустя годы. А тогда на общем фоне это стало одним из поводов для войны. В глазах американской общественности все выглядело как очевидная агрессия Испании.Кто именно подорвал "Мэн", точно не установлено. Американские специалисты в большинстве заключили, что причина — пожар в угольном отсеке. Мог самовоспламениться битуминозный уголь. Но не исключен и поджог. Причастно ли к этому правительство США, документы умалчивают. Но версия уже не выглядит такой конспирологической, учитывая, с какими предложениями спустя годы приходили генералы к президенту Кеннеди.

сша

куба

вашингтон (штат)

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в мире, сша, куба, джон кеннеди (политик), дональд трамп, фидель кастро, объединенный комитет начальников штабов (сша), центральное разведывательное управление (цру), нато, вашингтон (штат)