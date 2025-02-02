https://ria.ru/20250202/tbilisi-1996933429.html
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.02.2025
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси
Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:12:00+03:00
2025-02-02T23:12:00+03:00
2025-02-02T23:12:00+03:00
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ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в воскресенье днем, когда митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе демонстрации, по данным СМИ, были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры - лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и член политсилы "Европейская Грузия" Гиги Угулава. МВД Грузии пока не делало официальных заявлений. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250124/gruziya-1995319868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ника мелия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ника Мелия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси переместились на проспект Руставели