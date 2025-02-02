https://ria.ru/20250202/tbilisi-1996933429.html

Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси

Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.02.2025

Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси

Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:12:00+03:00

2025-02-02T23:12:00+03:00

2025-02-02T23:12:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в воскресенье днем, когда митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе демонстрации, по данным СМИ, были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры - лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и член политсилы "Европейская Грузия" Гиги Угулава. МВД Грузии пока не делало официальных заявлений. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ника мелия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024