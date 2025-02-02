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Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.02.2025
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23:12 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/tbilisi-1996933429.html
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.02.2025
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси
Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:12:00+03:00
2025-02-02T23:12:00+03:00
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в воскресенье днем, когда митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе демонстрации, по данным СМИ, были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры - лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и член политсилы "Европейская Грузия" Гиги Угулава. МВД Грузии пока не делало официальных заявлений. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, грузия, тбилиси, ника мелия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ника Мелия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Очередная акция протеста проходит в центре Тбилиси

Участники акции протеста в Тбилиси переместились на проспект Руставели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, которые пытались перекрыть центральную автомагистраль, переместились на проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась в воскресенье днем, когда митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе демонстрации, по данным СМИ, были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры - лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и член политсилы "Европейская Грузия" Гиги Угулава. МВД Грузии пока не делало официальных заявлений.
Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
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В миреГрузияТбилисиНика МелияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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