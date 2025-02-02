https://ria.ru/20250202/tailand-1996868806.html

В Таиланде мальчик из Тувы получил серьезные травмы на детской горке

В Таиланде мальчик из Тувы получил серьезные травмы на детской горке - РИА Новости, 02.02.2025

В Таиланде мальчик из Тувы получил серьезные травмы на детской горке

Семилетний мальчик из Тувы, находящийся с семьей на отдыхе в Таиланде, упал с детской горки на бетонный пол, ему требуется дорогостоящая операция на голову,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:14:00+03:00

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2025-02-02T10:14:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Семилетний мальчик из Тувы, находящийся с семьей на отдыхе в Таиланде, упал с детской горки на бетонный пол, ему требуется дорогостоящая операция на голову, сообщила мать мальчика Буяна Натпит в соцсети Instagram*. "У него (мальчика – ред.) из рук выпали плавательные очки, он потянулся за ними, поскользнулся и упал вниз. Падение случилось примерно с третьего этажа, так как потолки высокие здесь. Мы находимся в Таиланде, в Паттайе. Нужна операция на голову", - написала Буяна Натпит. По словам женщины, у ребенка рассечение кожи головы, множественные гематомы, контузия и сотрясение мозга. Стоимость операции оценивается в пять миллионов рублей. Кроме того, пребывание в больнице требует значительных затрат. В настоящее время мальчик находится без сознания, его состояние оценивается как критическое.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, россия, паттайя, в мире