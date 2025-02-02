https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья - РИА Новости, 02.02.2025
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья
Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:58:00+03:00
2025-02-02T18:58:00+03:00
2025-02-02T18:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий, видео одной из его операций с нагрудной камеры GoPro оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах Ефремов и его отряд действуют с целью закрепления в селе Новоивановка Курской области. Командир уделяет особое внимание раненым, поручая эвакуировать их в безопасное место. "Братское сердце, все нормально, вывезем", - говорит он на записи сослуживцу, получившему ранение. Ефремов, командир добровольческого отряда "Тигр", также постоянно напоминает бойцам, что нужно следить за появлением вражеских беспилотников. "Держи небо", - говорит он подчиненным. Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своём Тelegram-канале, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года он вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html
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Кадры с камеры GoPro Ефремова, погибшего при возвращении с боевого задания
Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий, видео одной из его операций с нагрудной камеры GoPro оказалось в распоряжении РИА Новости
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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья
Погибший вице-губернатор Приморья Ефремов лично вывозил раненых из зоны СВО