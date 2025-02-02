https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html

Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья

Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья - РИА Новости, 02.02.2025

Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья

Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:58:00+03:00

2025-02-02T18:58:00+03:00

2025-02-02T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий, видео одной из его операций с нагрудной камеры GoPro оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах Ефремов и его отряд действуют с целью закрепления в селе Новоивановка Курской области. Командир уделяет особое внимание раненым, поручая эвакуировать их в безопасное место. "Братское сердце, все нормально, вывезем", - говорит он на записи сослуживцу, получившему ранение. Ефремов, командир добровольческого отряда "Тигр", также постоянно напоминает бойцам, что нужно следить за появлением вражеских беспилотников. "Держи небо", - говорит он подчиненным. Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своём Тelegram-канале, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года он вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html

https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html

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Кадры с камеры GoPro Ефремова, погибшего при возвращении с боевого задания Погибший при возвращении с боевого задания вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов с позывным "Кубинец" лично вывозил раненых из зоны боевых действий, видео одной из его операций с нагрудной камеры GoPro оказалось в распоряжении РИА Новости 2025-02-02T18:58 true PT2M51S

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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф