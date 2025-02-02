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ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра"
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в районах Работино и Приморского в Запорожской области и у Антоновки в Херсонской... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:22:00+03:00
2025-02-02T12:22:00+03:00
2025-02-02T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в районах Работино и Приморского в Запорожской области и у Антоновки в Херсонской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Приморское Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"