https://ria.ru/20250202/svo-1996879460.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат в зоне ответственности "Днепра"

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в районах Работино и Приморского в Запорожской области и у Антоновки в Херсонской... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:22:00+03:00

2025-02-02T12:22:00+03:00

2025-02-02T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в районах Работино и Приморского в Запорожской области и у Антоновки в Херсонской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Приморское Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

работино

россия

запорожская область

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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины