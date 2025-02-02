https://ria.ru/20250202/surok-1996903279.html

Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы - РИА Новости, 02.02.2025

Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Американский сурок-"метеоролог" Фил из пенсильванского Панксатони, выйдя из норы, увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:59:00+03:00

2025-02-02T16:59:00+03:00

2025-02-02T17:07:00+03:00

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996904177_0:134:2728:1669_1920x0_80_0_0_fc882b92c2c9e16265c2a06754b6b922.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сурок-"метеоролог" Фил из пенсильванского Панксатони, выйдя из норы, увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы. День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, то весна придет нескоро. "Вернусь-ка я вниз, здесь тень наверху! Ждите еще шесть недель зимы в этом году!", - говорится в письме, которое зачитал во время церемонии один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила. Трансляцию вел телеканал Fox News. Празднование Дня сурка ежегодно собирает в Панксатони тысячи зрителей. Празднование в 2025 году сопровождалось фейерверками и живой музыкой.

https://ria.ru/20250202/surok-1996889325.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире