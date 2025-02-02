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Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы - РИА Новости, 02.02.2025
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16:59 02.02.2025 (обновлено: 17:07 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/surok-1996903279.html
Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы
Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы - РИА Новости, 02.02.2025
Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы
Американский сурок-"метеоролог" Фил из пенсильванского Панксатони, выйдя из норы, увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы. РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сурок-"метеоролог" Фил из пенсильванского Панксатони, выйдя из норы, увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы. День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, то весна придет нескоро. "Вернусь-ка я вниз, здесь тень наверху! Ждите еще шесть недель зимы в этом году!", - говорится в письме, которое зачитал во время церемонии один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила. Трансляцию вел телеканал Fox News. Празднование Дня сурка ежегодно собирает в Панксатони тысячи зрителей. Празднование в 2025 году сопровождалось фейерверками и живой музыкой.
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Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Американский сурок Фил увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы

© Getty Images / Jeff SwensenСурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания, США. 2 февраля 2025
Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания, США. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / Jeff Swensen
Сурок Фил во время празднования Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания, США. 2 февраля 2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский сурок-"метеоролог" Фил из пенсильванского Панксатони, выйдя из норы, увидел свою тень и предсказал еще шесть недель зимы.
День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору, то весна придет нескоро.
«
"Вернусь-ка я вниз, здесь тень наверху! Ждите еще шесть недель зимы в этом году!", - говорится в письме, которое зачитал во время церемонии один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Празднование Дня сурка ежегодно собирает в Панксатони тысячи зрителей. Празднование в 2025 году сопровождалось фейерверками и живой музыкой.
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