https://ria.ru/20250202/surok-1996889325.html
Тульский сурок Сергей предсказал теплую весну
Тульский сурок Сергей предсказал теплую весну - РИА Новости, 02.02.2025
Тульский сурок Сергей предсказал теплую весну
Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал теплую и раннюю весну, бодро выйдя к миске с едой, сообщили сотрудники экзотариума в соцсети... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:54:00+03:00
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ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал теплую и раннюю весну, бодро выйдя к миске с едой, сообщили сотрудники экзотариума в соцсети "ВКонтакте".Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День сурка (Groundhog Day). Согласно легенде, в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не увидит тени, то есть день пасмурный — весна будет ранней.В Тульском экзотариуме переняли традицию, но переиначили ее под местные условия. Как рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова, суркам ставят кормушку, если они выходят к ней бодро, значит, весна будет ранней. Если же зверьки ведут себя лениво и сонно, то скорого прихода тепла ждать не стоит. "Сурки в Тульском экзотариуме находятся в помещении. Это крытый зоопарк, поэтому на полноценную зимовку, спячку, как обычные сурки в природе, наши байбаки не уходят. Обычно, когда зима холодная, они могут проспать по нескольку дней, даже не интересуясь едой: от двух до шести дней они вполне себе не просыпаются, находятся в своем укрытии. Эта зима теплая, поэтому сурки у нас были достаточно активны", — пояснила Курлыкова.В этом году суркам поставили любимые угощения — хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы. Сергей активно принялся завтракать, а вот его подруга Наташа с настороженностью отнеслась к блюду.
https://ria.ru/20250201/detenysh-1996757038.html
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Сурок в тульском экзотариуме предсказал раннюю весну
Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается День Сурка - в этот день нужно следить за сурком, вылезающим из норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же он не увидит тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранней.
В Тульском экзотариуме переняли традицию, но переиначили ее: суркам ставят кормушку, если они выходят активно к ней, значит, весна будет ранней. Если же зверьки ведут себя лениво и сонно, то скорого прихода тепла ждать не стоит.
В этом году суркам поставили хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы. Сергей активно принялся завтракать, а вот его подруга Наташа с настороженностью отнеслась к угощениям.
2025-02-02T13:54
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Тульский сурок Сергей предсказал теплую весну
Сурок Сергей в Тульском экзотариуме предсказал теплую и раннюю весну