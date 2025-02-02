https://ria.ru/20250202/sudzha-1996909005.html

Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже

Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже - РИА Новости, 02.02.2025

Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:09:00+03:00

2025-02-02T18:09:00+03:00

2025-02-02T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет."Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Ракетный удар, нанесенный по школе-интернату, в которой оккупанты удерживали незаконно захваченных граждан России — женщин, стариков, больных. <…> Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом", — написала она.В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.

https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html

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