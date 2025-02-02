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Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 02.02.2025 (обновлено: 21:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/sudzha-1996909005.html
Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже
Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже - РИА Новости, 02.02.2025
Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:09:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
татьяна москалькова
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет."Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Ракетный удар, нанесенный по школе-интернату, в которой оккупанты удерживали незаконно захваченных граждан России — женщин, стариков, больных. &lt;…&gt; Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом", — написала она.В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.
https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html
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суджа, россия, курская область, татьяна москалькова, владимир путин, александр хинштейн, оон, бюро по демократическим институтам и правам человека, совет европы, украина, в мире, мария захарова, вооруженные силы украины, удар всу по интернату в судже
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Александр Хинштейн, ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Совет Европы, Украина, В мире, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по интернату в Судже
Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже

Москалькова потребовала от ООН осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.
Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
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1 февраля, 18:37
"Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Ракетный удар, нанесенный по школе-интернату, в которой оккупанты удерживали незаконно захваченных граждан России — женщин, стариков, больных. <…> Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом", — написала она.
В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.

В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинАлександр ХинштейнООНБюро по демократическим институтам и правам человекаСовет ЕвропыУкраинаВ миреМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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