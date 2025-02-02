Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже
Москалькова потребовала от ООН осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже
© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
© Соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.
Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
"Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Ракетный удар, нанесенный по школе-интернату, в которой оккупанты удерживали незаконно захваченных граждан России — женщин, стариков, больных. <…> Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом", — написала она.
В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.
В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.