https://ria.ru/20250202/sudzha-1996848476.html

ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже

ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:05:00+03:00

2025-02-02T01:05:00+03:00

2025-02-02T08:21:00+03:00

суджа

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html

суджа

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, сумская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)