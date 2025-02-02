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ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже
ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже
Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:05:00+03:00
2025-02-02T01:05:00+03:00
2025-02-02T08:21:00+03:00
суджа
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html
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суджа, сумская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Суджа, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже
Минобороны: ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже