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В Ереване суд отказался арестовывать ученого Бабаяна - РИА Новости, 02.02.2025
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02:36 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/sud-1996852185.html
В Ереване суд отказался арестовывать ученого Бабаяна
В Ереване суд отказался арестовывать ученого Бабаяна - РИА Новости, 02.02.2025
В Ереване суд отказался арестовывать ученого Бабаяна
Суд в Ереване отказался арестовывать ученого Гариба Бабаяна, обвиняемого в пропаганде ненависти за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:36:00+03:00
2025-02-02T02:36:00+03:00
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Суд в Ереване отказался арестовывать ученого Гариба Бабаяна, обвиняемого в пропаганде ненависти за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Республики в армянской столице, и аннотацию к нему, сообщил адвокат Бабаяна Абгар Погосян. "Суд отклонил ходатайство об аресте, избрав мерой пресечения административный надзор и ограничение на публичные выступления", - заявил Погосян журналистам. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поет песню о Карабахе. В аннотации к видео содержится резкая критика в адрес армянских властей и полицейских за бездействие. Служба нацбезопасности Армении, в свою очередь, сообщила, что изображенные на видео лица - граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В пресс-службе Следственном комитете Армении в субботу сообщили, что в связи с распространением в соцсетях этого видео было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мужчина, выложивший в соцсети видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Бабаян был задержан по статье по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Члены "Инициативы пяти правозащитников", в которую входят известные армянские адвокаты, назвали обвинение безнравственным и незаконным. А Союз армян России охарактеризовал преследование ученого как "циничное и бесчеловечное".
https://ria.ru/20250201/babayan-1996844152.html
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армения, ереван, иран
Армения, Ереван, Иран
В Ереване суд отказался арестовывать ученого Бабаяна

Суд отказался арестовывать ученого Бабаяна, обвиняемого в пропаганде ненависти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Суд в Ереване отказался арестовывать ученого Гариба Бабаяна, обвиняемого в пропаганде ненависти за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Республики в армянской столице, и аннотацию к нему, сообщил адвокат Бабаяна Абгар Погосян.
"Суд отклонил ходатайство об аресте, избрав мерой пресечения административный надзор и ограничение на публичные выступления", - заявил Погосян журналистам.
Полицейский автомобиль на улице Еревана - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным
Вчера, 23:30
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поет песню о Карабахе. В аннотации к видео содержится резкая критика в адрес армянских властей и полицейских за бездействие. Служба нацбезопасности Армении, в свою очередь, сообщила, что изображенные на видео лица - граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года.
В пресс-службе Следственном комитете Армении в субботу сообщили, что в связи с распространением в соцсетях этого видео было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мужчина, выложивший в соцсети видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Бабаян был задержан по статье по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды".
Члены "Инициативы пяти правозащитников", в которую входят известные армянские адвокаты, назвали обвинение безнравственным и незаконным. А Союз армян России охарактеризовал преследование ученого как "циничное и бесчеловечное".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Армения готовится исполнить смертельный номер
31 января, 10:50
 
АрменияЕреванИран
 
 
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