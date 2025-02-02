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Госслужащие США пожаловались на напряженность в федеральных органах

Госслужащие США пожаловались на напряженность в федеральных органах - РИА Новости, 02.02.2025

Госслужащие США пожаловались на напряженность в федеральных органах

Госслужащие США заявили о том, что с момента инаугурации президента Штатов Дональда Трампа в федеральных агентствах царят страх, замешательство и скептицизм, а... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:57:00+03:00

2025-02-02T17:57:00+03:00

2025-02-02T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Госслужащие США заявили о том, что с момента инаугурации президента Штатов Дональда Трампа в федеральных агентствах царят страх, замешательство и скептицизм, а некоторые пожаловались на ощущение, что за ними активно следят, сообщил телеканал NBC News. "Почти два десятка федеральных служащих описали атмосферу страха, замешательства, скептицизма и гнева в федеральных агентствах за последние две недели. Ряд госслужащих рассказали об ощущении, что за ними активно следят и контролируют способом, который не был характерен до возвращения Трампа к власти", - говорится в публикации телеканала. Как утверждают федеральные служащие, Трамп прилагает полномасштабные усилия по деморализации и запугиванию рабочей силы, пишет телеканал. NBC News сообщает, что Трамп также уполномочил миллиардера Илона Маска, который возглавляет новый департамент по достижению государственной эффективности США (DOGE), предлагать компенсации, которые будут выплачивать федеральным госслужащим до сентября в обмен на их отставку. Также, как утверждается, работники получали почти ежедневные сообщения о возможности "отсроченной отставки". "Изменения требуют времени... Могут быть положительные эффекты, если это сделать разумно. И многие люди приветствовали бы это. Но это просто нагнетание страха. Это не более чем запугивание… Это так не работает. Я имею в виду, если вы Илон Маск, это работает именно так. Но в правительстве это не работает", - цитирует телеканал слова чиновника Агентства США по международному развитию USAID. При этом один из союзников Трампа заявил, что действия президента призваны "осушить болото", уволить "профессиональных бюрократов". Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250131/fbr-1996576783.html

https://ria.ru/20250201/ekspert-1996769248.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994722122.html

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в мире, сша, украина, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, агентство по международному развитию сша