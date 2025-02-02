В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной
CNN: в США заявили о необходимости обновления системы управления авиасообщением
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном
Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNN на фоне двух авиакатастроф последних дней.
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"Наша система управления авиасообщением антикварная. Многие используемые системы начинают отсчет со Второй мировой войны. Мы должны обновить ее, чтобы она была лучшей в мире", — сказал он.
Даффи рассказал о нехватке персонала. По его словам, потребуется от года до трех, чтобы на контрольных вышках были лучшие сертифицированные специалисты.
Как отметил министр, летать в США безопасно, в противном случае регулятор закрыл бы небо.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский лайнер и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших нет. Это стало самой крупной авиакатастрофой в стране за 15 лет.
На борту пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.
Второй случай произошел в ночь на пятницу. Самолет Learjet 55 разбился после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.