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В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной - РИА Новости, 02.02.2025
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18:45 02.02.2025 (обновлено: 19:29 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/ssha-1996912450.html
В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной
В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной - РИА Новости, 02.02.2025
В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной
Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:45:00+03:00
2025-02-02T19:29:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вадим наумов
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNN на фоне двух авиакатастроф последних дней.&quot;Наша система управления авиасообщением антикварная. Многие используемые системы начинают отсчет со Второй мировой войны. Мы должны обновить ее, чтобы она была лучшей в мире&quot;, — сказал он.Даффи рассказал о нехватке персонала. По его словам, потребуется от года до трех, чтобы на контрольных вышках были лучшие сертифицированные специалисты.Как отметил министр, летать в США безопасно, в противном случае регулятор закрыл бы небо. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский лайнер и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших нет. Это стало самой крупной авиакатастрофой в стране за 15 лет.На борту пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.Второй случай произошел в ночь на пятницу. Самолет Learjet 55 разбился после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов, евгения шишкова, филадельфия
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Филадельфия
В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной

CNN: в США заявили о необходимости обновления системы управления авиасообщением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном
Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNN на фоне двух авиакатастроф последних дней.
«

"Наша система управления авиасообщением антикварная. Многие используемые системы начинают отсчет со Второй мировой войны. Мы должны обновить ее, чтобы она была лучшей в мире", — сказал он.

Даффи рассказал о нехватке персонала. По его словам, потребуется от года до трех, чтобы на контрольных вышках были лучшие сертифицированные специалисты.
Как отметил министр, летать в США безопасно, в противном случае регулятор закрыл бы небо.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский лайнер и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа.
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Второй случай произошел в ночь на пятницу. Самолет Learjet 55 разбился после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.
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В миреСШАМексикаДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВадим НаумовЕвгения ШишковаФиладельфия
 
 
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