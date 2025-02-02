https://ria.ru/20250202/ssha-1996912450.html

В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной

В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной - РИА Новости, 02.02.2025

В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной

Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:45:00+03:00

2025-02-02T18:45:00+03:00

2025-02-02T19:29:00+03:00

в мире

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рональд рейган

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вадим наумов

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNN на фоне двух авиакатастроф последних дней."Наша система управления авиасообщением антикварная. Многие используемые системы начинают отсчет со Второй мировой войны. Мы должны обновить ее, чтобы она была лучшей в мире", — сказал он.Даффи рассказал о нехватке персонала. По его словам, потребуется от года до трех, чтобы на контрольных вышках были лучшие сертифицированные специалисты.Как отметил министр, летать в США безопасно, в противном случае регулятор закрыл бы небо. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский лайнер и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших нет. Это стало самой крупной авиакатастрофой в стране за 15 лет.На борту пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.Второй случай произошел в ночь на пятницу. Самолет Learjet 55 разбился после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту находились шесть человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html

https://ria.ru/20250131/piloty-1996634583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мексика, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов, евгения шишкова, филадельфия