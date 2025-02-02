https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США - РИА Новости, 02.02.2025
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США
Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:54:00+03:00
2025-02-02T16:54:00+03:00
2025-02-02T16:54:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Соединенных Штатах, считает главный экономист EY Грегори Дако, слова которого передает телеканал NBC. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Мы склонны много думать о таких товарах, как автомобильные, мебельные, а также о тяжелой технике. Но нам не следует забывать о том, что также много торговли ведется в сельскохозяйственном направлении. Поэтому мы можем увидеть повышение цен на мясо и молочную продукцию", - сказал Дако. Как отмечает телеканал, пошлины также скажутся на ценах на импортируемые в США фрукты, овощи, пиво, крепкие спиртные напитки, зерно. Помимо продуктов питания, подорожать может электроника, пиломатериалы и сталь.
https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html
https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США
Экономист Дако: пошлины Трампа могут привести к росту цен в США на мясо и молоко