Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США - РИА Новости, 02.02.2025
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США
Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:54:00+03:00
2025-02-02T16:54:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152324/41/1523244137_0:0:3686:2073_1920x0_80_0_0_2ed71b89655a1e866584bbc94a256b0a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Соединенных Штатах, считает главный экономист EY Грегори Дако, слова которого передает телеканал NBC. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Мы склонны много думать о таких товарах, как автомобильные, мебельные, а также о тяжелой технике. Но нам не следует забывать о том, что также много торговли ведется в сельскохозяйственном направлении. Поэтому мы можем увидеть повышение цен на мясо и молочную продукцию", - сказал Дако. Как отмечает телеканал, пошлины также скажутся на ценах на импортируемые в США фрукты, овощи, пиво, крепкие спиртные напитки, зерно. Помимо продуктов питания, подорожать может электроника, пиломатериалы и сталь.
https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html
https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html
сша
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152324/41/1523244137_177:0:3453:2457_1920x0_80_0_0_ee647e1dfad10ac3c50295bb24ed05ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США

Экономист Дако: пошлины Трампа могут привести к росту цен в США на мясо и молоко

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Соединенных Штатах, считает главный экономист EY Грегори Дако, слова которого передает телеканал NBC.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю
Вчера, 14:58
"Мы склонны много думать о таких товарах, как автомобильные, мебельные, а также о тяжелой технике. Но нам не следует забывать о том, что также много торговли ведется в сельскохозяйственном направлении. Поэтому мы можем увидеть повышение цен на мясо и молочную продукцию", - сказал Дако.
Как отмечает телеканал, пошлины также скажутся на ценах на импортируемые в США фрукты, овощи, пиво, крепкие спиртные напитки, зерно. Помимо продуктов питания, подорожать может электроника, пиломатериалы и сталь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин
Вчера, 12:24
 
ЭкономикаСШАКанадаКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала