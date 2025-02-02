https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html

Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США

Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США - РИА Новости, 02.02.2025

Экономист рассказал, чем обернутся пошлины Трампа для США

Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:54:00+03:00

2025-02-02T16:54:00+03:00

2025-02-02T16:54:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Соединенных Штатах, считает главный экономист EY Грегори Дако, слова которого передает телеканал NBC. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Мы склонны много думать о таких товарах, как автомобильные, мебельные, а также о тяжелой технике. Но нам не следует забывать о том, что также много торговли ведется в сельскохозяйственном направлении. Поэтому мы можем увидеть повышение цен на мясо и молочную продукцию", - сказал Дако. Как отмечает телеканал, пошлины также скажутся на ценах на импортируемые в США фрукты, овощи, пиво, крепкие спиртные напитки, зерно. Помимо продуктов питания, подорожать может электроника, пиломатериалы и сталь.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

сша

канада

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады