Спецоперация, 2 февраля: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже
© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
© Соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в субботу нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российские средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ в ночь на воскресенье.
В российском военном ведомстве назвали атаку провокацией и подчеркнули, что она была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершённых в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Удар по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве, отметили в МО РФ.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет. Он назвал украинский удар преступлением, которому нет прощения и у которого нет сроков давности.
Следственный комитет России сообщил РИА Новости, что приказ нанести удар отдал своим подчинённым командир украинской 19-й отдельной ракетной бригады полковник Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело о теракте. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые, уточнили в СК РФ.
В МИД РФ призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат в курской Судже. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату.
Формированиям ВСУ нанесли поражение
Как следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье, подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом до 1230 военнослужащих.
Кроме того, украинские войска лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, двух реактивных систем залпового огня, 29 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 44 беспилотника самолетного типа.
На Курском направлении
В отдельной сводке сказано, что группировка "Север" также нанесла поражение украинским войскам в районах шести населенных пунктов Курской области и отразила две контратаки на этом направлении. При этом авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области.
Всего российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и орудие полевой артиллерии. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 56 770 человек.
Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области, выполняя боевые задачи, погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Как сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года, в районе, где погиб Ефремов, до сих пор идут боевые действия.
Массовые обстрелы мирных
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало о неоднократных обстрелах Горловки со стороны ВСУ в воскресенье. По данным управления, всего украинские войска за сутки выпустили по городу 29 снарядов калибра 155 миллиметра, в том числе кассетные.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Всего, по его словам, за минувшие сутки украинские войска атаковали семь районов Белгородской области с использованием более 30 беспилотников.
Огромные потери
Украинские СМИ в воскресенье сообщали о взрывах в Сумах, в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Киевской области. Кроме того, сообщалось о пожаре площадью 2 тысячи квадратных метров на складах в центре Харькова после попадания беспилотника.
Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что после того, как он встретится с президентом США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. Потери Украины в конфликте он назвал огромными.
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22 июня 2022, 17:18