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Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка - РИА Новости, 02.02.2025
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Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка
Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка - РИА Новости, 02.02.2025
Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка
Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Алексей Крупин, награждённый медалью "За отвагу", рассказал, как от... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Алексей Крупин, награждённый медалью "За отвагу", рассказал, как от осколка его спасла икона, подаренная братом. "Весь экипаж у нас вышел в добром здравии. Хочу сказать благодарность брату своему, он мне перед тем, как я сюда пошёл, в последнюю ночь подарил икону. Она у меня лежала здесь - в нагрудном кармане, и рядом - телефон. Пробило телефон осколком, в иконе застрял", - сказал Крупин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Военнослужащий добавил, что украинские войска атаковали FPV-дронами, а также вели обстрелы из укреплений, в результате чего "были жёсткие прилёты, по танку удары". По словам Крупина, когда противник попадал дронами в триплексы (небольшие отверстия, через которые механик-водитель может видеть, что происходит вокруг) танка, командир указывал ему дорогу по внутренней радиосвязи, и мехвод ехал вслепую. Как рассказал командир танка этого же полка Данил Дорофеев, он был награждён за освобождение Новоелизаветовки. Его танк погасил точки противника, которые мешали продвижению российской пехоты. Церемония награждения военнослужащих 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" госнаградами прошла в одном из тыловых районов спецоперации. Командир дивизии Александр Нилов вручил бойцам орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова" и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкист группировки "Центр" рассказал, как икона спасла его от осколка

Танкист Крупин: подаренная братом икона спасла от осколка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Алексей Крупин, награждённый медалью "За отвагу", рассказал, как от осколка его спасла икона, подаренная братом.
"Весь экипаж у нас вышел в добром здравии. Хочу сказать благодарность брату своему, он мне перед тем, как я сюда пошёл, в последнюю ночь подарил икону. Она у меня лежала здесь - в нагрудном кармане, и рядом - телефон. Пробило телефон осколком, в иконе застрял", - сказал Крупин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Военнослужащий добавил, что украинские войска атаковали FPV-дронами, а также вели обстрелы из укреплений, в результате чего "были жёсткие прилёты, по танку удары". По словам Крупина, когда противник попадал дронами в триплексы (небольшие отверстия, через которые механик-водитель может видеть, что происходит вокруг) танка, командир указывал ему дорогу по внутренней радиосвязи, и мехвод ехал вслепую.
Как рассказал командир танка этого же полка Данил Дорофеев, он был награждён за освобождение Новоелизаветовки. Его танк погасил точки противника, которые мешали продвижению российской пехоты.
Церемония награждения военнослужащих 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" госнаградами прошла в одном из тыловых районов спецоперации. Командир дивизии Александр Нилов вручил бойцам орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова" и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
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