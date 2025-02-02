https://ria.ru/20250202/soldat-1996877802.html

Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией

Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2025

Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией

Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:08:00+03:00

2025-02-02T12:08:00+03:00

2025-02-02T13:20:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры", - говорится в сообщении. Для участия в операции "Безопасное Подлясье", которая началась 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направлено около 17 тысяч польских солдат. Около 5300 из них участвуют операции непосредственно на границе. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240717/baza-1960310475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз