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Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2025
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12:08 02.02.2025 (обновлено: 13:20 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/soldat-1996877802.html
Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией
Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2025
Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией
Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:08:00+03:00
2025-02-02T13:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры", - говорится в сообщении. Для участия в операции "Безопасное Подлясье", которая началась 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направлено около 17 тысяч польских солдат. Около 5300 из них участвуют операции непосредственно на границе. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240717/baza-1960310475.html
https://ria.ru/20250201/polsha-1996781450.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польский солдат совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией

Польский солдат ночью покончил с собой во время охраны границы с Белоруссией

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры", - говорится в сообщении.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Польше появилась перевалочная база для американских военных
17 июля 2024, 17:45
Для участия в операции "Безопасное Подлясье", которая началась 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направлено около 17 тысяч польских солдат. Около 5300 из них участвуют операции непосредственно на границе.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
Молдавский блогер Габриэл Кэлин - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Молдавского блогера не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию
1 февраля, 13:28
 
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