https://ria.ru/20250202/soldat-1996862966.html

Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования

Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования - РИА Новости, 02.02.2025

Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования

Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал о приказе своего командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, об этом РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:09:00+03:00

2025-02-02T08:09:00+03:00

2025-02-02T08:09:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал о приказе своего командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, об этом РИА Новости сообщила очевидица, местная жительница Лилия Хатько. "К нам пришел парень сдаваться рано утром, с футболкой белой... Сам этот Влад (сдавшийся в плен украинский военный - ред.) нам говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех. У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали", - рассказала Хатько. Находясь в плену, украинский солдат рассказал, как прятался двое суток, собираясь сдаться в плен. "Забросили украинцев сюда, четыре человека, в школу. Он от них удрал, спрятался от них. Он сидел два дня в кабинете учителя в спортзале, он уже там развален был. Он сидел двое суток там, боялся выходить", - добавила Хатько. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новоселидовки в Донецкой Народной Республике 19 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)