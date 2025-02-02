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Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования - РИА Новости, 02.02.2025
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08:09 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/soldat-1996862966.html
Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования
Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования - РИА Новости, 02.02.2025
Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования
Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал о приказе своего командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, об этом РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:09:00+03:00
2025-02-02T08:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал о приказе своего командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, об этом РИА Новости сообщила очевидица, местная жительница Лилия Хатько. "К нам пришел парень сдаваться рано утром, с футболкой белой... Сам этот Влад (сдавшийся в плен украинский военный - ред.) нам говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех. У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали", - рассказала Хатько. Находясь в плену, украинский солдат рассказал, как прятался двое суток, собираясь сдаться в плен. "Забросили украинцев сюда, четыре человека, в школу. Он от них удрал, спрятался от них. Он сидел два дня в кабинете учителя в спортзале, он уже там развален был. Он сидел двое суток там, боялся выходить", - добавила Хатько. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новоселидовки в Донецкой Народной Республике 19 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал о страшном приказе командования

Пленный украинец рассказал о приказе убивать всех младше 40 лет в Новоселидовке

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинский солдат, сдавшийся в плен, рассказал о приказе своего командования убивать в Новоселидовке в ДНР всех людей младше 40 лет, об этом РИА Новости сообщила очевидица, местная жительница Лилия Хатько.
«
"К нам пришел парень сдаваться рано утром, с футболкой белой... Сам этот Влад (сдавшийся в плен украинский военный - ред.) нам говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех. У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали", - рассказала Хатько.
Находясь в плену, украинский солдат рассказал, как прятался двое суток, собираясь сдаться в плен.
"Забросили украинцев сюда, четыре человека, в школу. Он от них удрал, спрятался от них. Он сидел два дня в кабинете учителя в спортзале, он уже там развален был. Он сидел двое суток там, боялся выходить", - добавила Хатько.
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" Новоселидовки в Донецкой Народной Республике 19 ноября 2024 года.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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