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В Ростовской области подавили беспилотник
В Ростовской области подавили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области подавили беспилотник
Беспилотник подавлен в Куйбышевском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:40:00+03:00
2025-02-02T06:40:00+03:00
2025-02-02T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
куйбышевский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен в Куйбышевском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996855368.html
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происшествия, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Куйбышевский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области подавили беспилотник
Слюсарь: в Куйбышевском районе Ростовской области подавили беспилотник