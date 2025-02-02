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В Ростовской области подавили беспилотник

В Ростовской области подавили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025

В Ростовской области подавили беспилотник

Беспилотник подавлен в Куйбышевском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:40:00+03:00

2025-02-02T06:40:00+03:00

2025-02-02T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

куйбышевский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен в Куйбышевском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996855368.html

ростовская область

куйбышевский район

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происшествия, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь