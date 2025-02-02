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В Москве ликвидировали открытое горение на складе

В Москве ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 02.02.2025

В Москве ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировано на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:36:00+03:00

2025-02-02T21:36:00+03:00

2025-02-02T21:39:00+03:00

происшествия

москва

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марьина роща

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы, на площади 150 квадратных метров загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996923257.html

москва

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происшествия, москва, россия, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)