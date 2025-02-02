https://ria.ru/20250202/siriya-1996930165.html

Израиль строит базы в буферной зоне в Сирии, пишет Washington Post

Израиль строит базы в буферной зоне в Сирии, пишет Washington Post - РИА Новости, 02.02.2025

Израиль строит базы в буферной зоне в Сирии, пишет Washington Post

Израиль строит базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:31:00+03:00

2025-02-02T22:31:00+03:00

2025-02-02T22:31:00+03:00

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

исраэль кац

оон

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Израиль строит базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и эксперта. Армия Израиля ранее пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в декабре 2024 года заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. "На спутниковых снимках... видно более шести строений и транспортных средств на обнесенной стеной израильской базе, а также практически такой же объект в пяти милях (около восьми километров - ред.) к югу. Обе базы связаны новыми грунтовыми дорогами, ведущими на территорию на Голанских высотах, захваченной Израилем в 1967 году в ходе войны с арабскими соседями. В нескольких милях к югу виднеется участок расчищенной земли, что, по мнению экспертов, представляет собой начало (строительства - ред.) третьей базы", - говорится в публикации издания. Согласно Уильяму Гудхинду, аналитику в исследовательском проекте Contested Ground, специализирующемся на анализе спутниковых снимков территорий, где ведутся вооруженные конфликты, два новых объекта являются израильскими передовыми наблюдательными базами. Как пишет газета со ссылкой на местных чиновников, в некоторых районах израильские войска вышли за границы буферной зоны. Издание, ссылаясь на местных жителей, пишет, что с тех пор, как израильские солдаты вошли на территорию Сирии, они установили контрольно-пропускные пункты, перекрыли дороги, совершили налеты на местные дома, выселили жителей и открыли огонь по тем, кто выступил против их присутствия. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения сирийской части горы Хермон заявил, что армия Израиля останется на сирийской части Голанских высот на неограниченный срок с целью обеспечения безопасности и предотвращения появления враждебных сил на юге Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250202/aravija-1996915141.html

https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html

https://ria.ru/20250201/sirija-1996818932.html

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, оон