https://ria.ru/20250202/siriya-1996917141.html

Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом

Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом - РИА Новости, 02.02.2025

Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию, он провел переговоры... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:48:00+03:00

2025-02-02T19:48:00+03:00

2025-02-02T19:51:00+03:00

в мире

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

башар асад

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ДОХА, 2 фев - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию, он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, передает новостное агентство SPA. По информации агентства, саудовский наследный принц представил аш-Шараа членов кабинета министров королевства, а затем познакомился с министрами и чиновниками, вошедшими в состав делегации новых властей Сирии. На этой неделе лидеры Саудовской Аравии - король и наследный принц - поздравили аш-Шараа с назначением президентом Сирии на переходный период, пожелав ему успеха в реализации желаний сирийского народа. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.

https://ria.ru/20250202/aravija-1996915141.html

https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), башар асад