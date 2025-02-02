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Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом - РИА Новости, 02.02.2025
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19:48 02.02.2025 (обновлено: 19:51 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/siriya-1996917141.html
Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом
Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом - РИА Новости, 02.02.2025
Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию, он провел переговоры... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:48:00+03:00
2025-02-02T19:51:00+03:00
в мире
сирия
саудовская аравия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
башар асад
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ДОХА, 2 фев - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию, он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, передает новостное агентство SPA. По информации агентства, саудовский наследный принц представил аш-Шараа членов кабинета министров королевства, а затем познакомился с министрами и чиновниками, вошедшими в состав делегации новых властей Сирии. На этой неделе лидеры Саудовской Аравии - король и наследный принц - поздравили аш-Шараа с назначением президентом Сирии на переходный период, пожелав ему успеха в реализации желаний сирийского народа. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250202/aravija-1996915141.html
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сирия
саудовская аравия
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в мире, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), башар асад
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Башар Асад
Сирийский лидер прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом

Сирийский лидер аш-Шараа прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Omar AlbamАхмад Аш-Шараа
Ахмад Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Omar Albam
Ахмад Аш-Шараа. Архивное фото
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ДОХА, 2 фев - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье прибыл с первым в этой должности зарубежным визитом в Саудовскую Аравию, он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, передает новостное агентство SPA.
По информации агентства, саудовский наследный принц представил аш-Шараа членов кабинета министров королевства, а затем познакомился с министрами и чиновниками, вошедшими в состав делегации новых властей Сирии.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии
Вчера, 19:12
На этой неделе лидеры Саудовской Аравии - король и наследный принц - поздравили аш-Шараа с назначением президентом Сирии на переходный период, пожелав ему успеха в реализации желаний сирийского народа.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 12:14
 
В миреСирияСаудовская АравияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Башар Асад
 
 
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