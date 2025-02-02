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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 02.02.2025 (обновлено: 12:47 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/sever-1996878414.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 02.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:10:00+03:00
2025-02-02T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли до 20 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине
Вчера, 06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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