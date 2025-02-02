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С пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 02.02.2025
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14:39 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/sevastopol-1996892656.html
С пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн загрязненного грунта
С пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 02.02.2025
С пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн загрязненного грунта
Более 11 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с мыса Айя и пляжей Севастополя за субботу, всего в регионе уже вывезена почти 621 тонна такого грунта,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:39:00+03:00
2025-02-02T14:39:00+03:00
черное море
севастополь
балаклава
михаил развожаев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Более 11 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с мыса Айя и пляжей Севастополя за субботу, всего в регионе уже вывезена почти 621 тонна такого грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Первого февраля с пляжей "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За всё время работ вывезено 620,894 тонны грунта", - написал Развожаев в Telegram-канале. В воскресенье спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче и Балаклаве, отметил он. Накануне добровольцы и спасатели очищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также побережье садового товарищества "Берег" на Северной стороне - оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили на пляж "Нахимовец" для дальнейшего вывоза и утилизации, сообщил губернатор. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
https://ria.ru/20250130/krym-1996409926.html
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черное море, севастополь, балаклава, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Севастополь, Балаклава, Михаил Развожаев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн загрязненного грунта

Развожаев: с мыса Айя и пляжей Севастополя вывезли более 11 тонн грунта

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Более 11 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с мыса Айя и пляжей Севастополя за субботу, всего в регионе уже вывезена почти 621 тонна такого грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Первого февраля с пляжей "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За всё время работ вывезено 620,894 тонны грунта", - написал Развожаев в Telegram-канале.
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В воскресенье спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче и Балаклаве, отметил он. Накануне добровольцы и спасатели очищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также побережье садового товарищества "Берег" на Северной стороне - оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили на пляж "Нахимовец" для дальнейшего вывоза и утилизации, сообщил губернатор. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.
По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
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Черное мореСевастопольБалаклаваМихаил РазвожаевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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