https://ria.ru/20250202/samolet-1996857463.html
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля
Останки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут извлекать из реки Потомак в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на инженерный корпус... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:57:00+03:00
2025-02-02T05:57:00+03:00
2025-02-02T06:06:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Останки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут извлекать из реки Потомак в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на инженерный корпус Вооруженных сил США. "Операции по извлечению планируется начать в понедельник, 3 февраля", - говорится в сообщении. По данным телеканала, сначала из реки будут поднимать останки упавшего самолета, что займет ориентировочно три дня. После этого спасатели приступят к извлечению вертолета, при этом вся операция, как ожидается, завершится к 12 февраля. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250202/samolet-1996855034.html
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в мире, сша, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля
ABC: части разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля