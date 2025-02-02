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СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля - РИА Новости, 02.02.2025
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05:57 02.02.2025 (обновлено: 06:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/samolet-1996857463.html
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля
Останки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут извлекать из реки Потомак в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на инженерный корпус... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:57:00+03:00
2025-02-02T06:06:00+03:00
в мире
сша
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Останки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут извлекать из реки Потомак в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на инженерный корпус Вооруженных сил США. "Операции по извлечению планируется начать в понедельник, 3 февраля", - говорится в сообщении. По данным телеканала, сначала из реки будут поднимать останки упавшего самолета, что займет ориентировочно три дня. После этого спасатели приступят к извлечению вертолета, при этом вся операция, как ожидается, завершится к 12 февраля. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250202/samolet-1996855034.html
https://ria.ru/20250202/vashington-1996853984.html
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в мире, сша, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: обломки разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля

ABC: части разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Останки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут извлекать из реки Потомак в понедельник, 3 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на инженерный корпус Вооруженных сил США.
"Операции по извлечению планируется начать в понедельник, 3 февраля", - говорится в сообщении.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения
04:40
По данным телеканала, сначала из реки будут поднимать останки упавшего самолета, что займет ориентировочно три дня.
После этого спасатели приступят к извлечению вертолета, при этом вся операция, как ожидается, завершится к 12 февраля.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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В миреСШАРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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