https://ria.ru/20250202/samolet-1996855034.html

СМИ: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

СМИ: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета, вероятно, безуспешно попытался уйти от столкновения с военным вертолетом с помощью маневра в последний момент,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T04:40:00+03:00

2025-02-02T04:40:00+03:00

2025-02-02T04:56:00+03:00

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рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета, вероятно, безуспешно попытался уйти от столкновения с военным вертолетом с помощью маневра в последний момент, сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB). "Пилот пассажирского самолета, которые врезался в военный вертолет и упал в реку Потомак на этой неделе, вероятно, попытался в последний момент избежать столкновения… Однако маневр был выполнен "в последнюю секунду", слишком поздно", - пишет издание. В материале газеты отмечается, что, по данным бортового самописца, на момент столкновения самолет находился на высоте 325 футов (99 метров), при этом непосредственно перед крушением самолет незначительно изменил угол наклона. В ведомстве также отметили расхождения в данных диспетчерской вышки и самописца о высоте самолета на момент столкновения. Диспетчеры оценивали, что самолет находился на высоте 200 футов (около 61 метра). В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.

https://ria.ru/20250202/vashington-1996853984.html

https://ria.ru/20250202/vertolet-1996848701.html

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в мире, сша, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном