СМИ: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения
NYP: пилот разбившегося в США самолета маневром пытался уйти от столкновения
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета, вероятно, безуспешно попытался уйти от столкновения с военным вертолетом с помощью маневра в последний момент, сообщает газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).
"Пилот пассажирского самолета, которые врезался в военный вертолет и упал в реку Потомак на этой неделе, вероятно, попытался в последний момент избежать столкновения… Однако маневр был выполнен "в последнюю секунду", слишком поздно", - пишет издание.
В материале газеты отмечается, что, по данным бортового самописца, на момент столкновения самолет находился на высоте 325 футов (99 метров), при этом непосредственно перед крушением самолет незначительно изменил угол наклона.
В ведомстве также отметили расхождения в данных диспетчерской вышки и самописца о высоте самолета на момент столкновения. Диспетчеры оценивали, что самолет находился на высоте 200 футов (около 61 метра).
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.