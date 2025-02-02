Рейтинг@Mail.ru
РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 02.02.2025 (обновлено: 06:21 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/rzhd-1996846543.html
РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран
РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран - РИА Новости, 02.02.2025
РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран
РЖД со 2 февраля 2025 года запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам, за исключением транзитных, сообщала компания. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:09:00+03:00
2025-02-02T06:21:00+03:00
экономика
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131697/56/1316975694_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_1cfeeeffec38626d7286bb4a89387c43.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РЖД со 2 февраля 2025 года запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам, за исключением транзитных, сообщала компания.Мера также не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии.РЖД поясняли, что решение об ограничении принято в условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков на брифинге говорил, что грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема. По его словам, в стране есть парк вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме. Что касается сроков, то замглавы РЖД говорил, что на весь февраль запрет точно будет действовать. При этом он допускал отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита. Такой подвижной состав будет допускаться в России в исключительных случаях под конкретную перевозку.
https://ria.ru/20250131/rzhd-1996510910.html
https://ria.ru/20250128/rzhd-1995827502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131697/56/1316975694_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_cfcf33944b84de5e1de5c0b050546c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ржд
Экономика, Россия, РЖД
РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран

РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран, кроме транзитных

© Fotolia / Maksym DragunovПеревозка нефти
Перевозка нефти - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Fotolia / Maksym Dragunov
Перевозка нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РЖД со 2 февраля 2025 года запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам, за исключением транзитных, сообщала компания.
Мера также не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии.
Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
РЖД зафиксировали незначительное снижение погрузки на сети в январе
31 января, 00:05
РЖД поясняли, что решение об ограничении принято в условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса.
Замгендиректора РЖД Михаил Глазков на брифинге говорил, что грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема. По его словам, в стране есть парк вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме.
Что касается сроков, то замглавы РЖД говорил, что на весь февраль запрет точно будет действовать. При этом он допускал отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита. Такой подвижной состав будет допускаться в России в исключительных случаях под конкретную перевозку.
Поезд Сапсан на Белорусском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков
28 января, 08:47
 
ЭкономикаРоссияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала