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В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака - РИА Новости, 02.02.2025
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20:35 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/rybak-1996921254.html
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака - РИА Новости, 02.02.2025
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака
Спустя два дня водолазы нашли утонувшего рыбака в Новгородской области, родственники забили тревогу после того, как домой вернулась только его собака, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:35:00+03:00
2025-02-02T20:35:00+03:00
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Спустя два дня водолазы нашли утонувшего рыбака в Новгородской области, родственники забили тревогу после того, как домой вернулась только его собака, сообщает управление защиты населения региона. Уточняется, что ночью 1 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пропавшем мужчине вблизи деревни Соловьево Волотовского района. Рыбак уехал со своей собакой на озеро Долженское на мотобуксировщике. Собака вернулась домой, а мужчина нет. "На месте происшествия работала старорусская водолазно-поисковая группа профессиональной аварийно-спасательной службы. Сегодня тело утонувшего мужчины было найдено и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на всей территории Новгородской области, кроме Мошенского округа, выход на лед запрещен.
https://ria.ru/20250130/bajkal-1996403601.html
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происшествия, новгородская область, россия
Происшествия, Новгородская область, Россия
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака

В Новгородской области спустя два дня водолазы нашли тело утонувшего рыбака

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодолаз
Водолаз - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водолаз. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Спустя два дня водолазы нашли утонувшего рыбака в Новгородской области, родственники забили тревогу после того, как домой вернулась только его собака, сообщает управление защиты населения региона.
Уточняется, что ночью 1 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пропавшем мужчине вблизи деревни Соловьево Волотовского района. Рыбак уехал со своей собакой на озеро Долженское на мотобуксировщике. Собака вернулась домой, а мужчина нет.
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"На месте происшествия работала старорусская водолазно-поисковая группа профессиональной аварийно-спасательной службы. Сегодня тело утонувшего мужчины было найдено и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на всей территории Новгородской области, кроме Мошенского округа, выход на лед запрещен.
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