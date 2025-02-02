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В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака - РИА Новости, 02.02.2025
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака
Спустя два дня водолазы нашли утонувшего рыбака в Новгородской области, родственники забили тревогу после того, как домой вернулась только его собака, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:35:00+03:00
2025-02-02T20:35:00+03:00
2025-02-02T20:35:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Спустя два дня водолазы нашли утонувшего рыбака в Новгородской области, родственники забили тревогу после того, как домой вернулась только его собака, сообщает управление защиты населения региона. Уточняется, что ночью 1 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пропавшем мужчине вблизи деревни Соловьево Волотовского района. Рыбак уехал со своей собакой на озеро Долженское на мотобуксировщике. Собака вернулась домой, а мужчина нет. "На месте происшествия работала старорусская водолазно-поисковая группа профессиональной аварийно-спасательной службы. Сегодня тело утонувшего мужчины было найдено и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на всей территории Новгородской области, кроме Мошенского округа, выход на лед запрещен.
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происшествия, новгородская область, россия
Происшествия, Новгородская область, Россия
В Новгородской области водолазы нашли тело утонувшего рыбака
В Новгородской области спустя два дня водолазы нашли тело утонувшего рыбака