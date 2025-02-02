https://ria.ru/20250202/rossija-1996874832.html
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею - РИА Новости, 02.02.2025
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею
Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:27:00+03:00
2025-02-02T11:27:00+03:00
2025-02-02T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года, став вторым основным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, в 2024 году российские компании увеличили экспорт необработанного алюминия Южной Корее на четверть - до 863 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом с 2006 года, когда стоимость поставок составляла 891,6 миллиона долларов. В результате Россия заняла второе место среди всех экспортеров этого металла в Южную Корею впервые за десять лет. Главным поставщиком алюминия южнокорейским компаниям была Австралия, увеличившая поставки почти на 18% - до 1 миллиарда долларов. Это позволило ей обогнать Индию, которая из-за снижения экспорта сразу на 30% стала третьей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, южная корея, россия, австралия
Экономика, Южная Корея, Россия, Австралия
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до максимума с 2006 года