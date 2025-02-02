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Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана - РИА Новости, 02.02.2025
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07:02 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/rossija-1996861100.html
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана - РИА Новости, 02.02.2025
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:02:00+03:00
2025-02-02T07:02:00+03:00
экономика
россия
казахстан
туркмения
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года втрое, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла - страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими - на уровне статистической погрешности (14,5 тонны). Кроме сливочного масла, Россия активно потребляет кисломолочную продукцию казахстанского производства, такую, как пахта, йогурт и кефир - за неполный 2024 год импорт составил 5,85 тысячи тонн, что на 14% превзошло уровень предшествующего года. На Россию приходится самая большая доля экспорта данной продукции - 40%.
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экономика, россия, казахстан, туркмения
Экономика, Россия, Казахстан, Туркмения
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана

Россия в 2024 году втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана

© Pixabay / Pixabay License/congerdesign Сливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Pixabay / Pixabay License/congerdesign
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года втрое, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла - страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими - на уровне статистической погрешности (14,5 тонны).
Кроме сливочного масла, Россия активно потребляет кисломолочную продукцию казахстанского производства, такую, как пахта, йогурт и кефир - за неполный 2024 год импорт составил 5,85 тысячи тонн, что на 14% превзошло уровень предшествующего года. На Россию приходится самая большая доля экспорта данной продукции - 40%.
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