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В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании - РИА Новости, 02.02.2025
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11:45 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/rosnano-1996876119.html
В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании
В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании - РИА Новости, 02.02.2025
В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании
"Роснано" активно взаимодействует с правоохранителями органами по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:45:00+03:00
2025-02-02T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Роснано" активно взаимодействует с правоохранителями органами по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов, добавив, что вопросы, связанные с расследованием уголовного дела, компания комментировать не может. Ранее Мещанский суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров компании: управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также Бориса Подольского и Марину Касенкову - по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Срок ареста установлен на один месяц 28 суток. По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей. "Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности", - сказал Фролов. Он отметил, что эти события стали следствием выявленных в рамках антикризисной программы "Роснано" искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности. "Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами", - пояснил он. По словам Фролова, компания погасила основную часть исторического долга за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%, включая возмещение ущерба и выходов из активов. "Несмотря на реализацию стратегии по финансовому оздоровлению, выражающуюся в постоянном снижении операционных расходов, повышении эффективности портфеля проектов, которые способствовали значительному росту инвестиционной доходности, риски непрерывности продолжения деятельности компании сохранялись вплоть до июля 2024 года", - добавил он.
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
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москва, роснано, происшествия
Москва, Роснано, Происшествия
В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании

"Роснано" работает с правоохранительными органами по делу топ-менеджеров

© Фото : РОСНАНОРоснано
Роснано - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : РОСНАНО
Роснано. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Роснано" активно взаимодействует с правоохранителями органами по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов, добавив, что вопросы, связанные с расследованием уголовного дела, компания комментировать не может.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров компании: управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также Бориса Подольского и Марину Касенкову - по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Срок ареста установлен на один месяц 28 суток.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.
"Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности", - сказал Фролов.
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Он отметил, что эти события стали следствием выявленных в рамках антикризисной программы "Роснано" искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности.
"Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами", - пояснил он.
По словам Фролова, компания погасила основную часть исторического долга за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%, включая возмещение ущерба и выходов из активов.
"Несмотря на реализацию стратегии по финансовому оздоровлению, выражающуюся в постоянном снижении операционных расходов, повышении эффективности портфеля проектов, которые способствовали значительному росту инвестиционной доходности, риски непрерывности продолжения деятельности компании сохранялись вплоть до июля 2024 года", - добавил он.
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