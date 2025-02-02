https://ria.ru/20250202/rosnano-1996876119.html

В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании

В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании - РИА Новости, 02.02.2025

В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании

"Роснано" активно взаимодействует с правоохранителями органами по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T11:45:00+03:00

2025-02-02T11:45:00+03:00

2025-02-02T11:45:00+03:00

москва

роснано

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/34493/78/344937863_0:23:551:332_1920x0_80_0_0_a45e5b00b290898c3b2d2245f3e4501c.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Роснано" активно взаимодействует с правоохранителями органами по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов, добавив, что вопросы, связанные с расследованием уголовного дела, компания комментировать не может. Ранее Мещанский суд Москвы арестовал трех топ-менеджеров компании: управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также Бориса Подольского и Марину Касенкову - по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Срок ареста установлен на один месяц 28 суток. По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей. "Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности", - сказал Фролов. Он отметил, что эти события стали следствием выявленных в рамках антикризисной программы "Роснано" искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности. "Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами", - пояснил он. По словам Фролова, компания погасила основную часть исторического долга за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30%, включая возмещение ущерба и выходов из активов. "Несмотря на реализацию стратегии по финансовому оздоровлению, выражающуюся в постоянном снижении операционных расходов, повышении эффективности портфеля проектов, которые способствовали значительному росту инвестиционной доходности, риски непрерывности продолжения деятельности компании сохранялись вплоть до июля 2024 года", - добавил он.

https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996595379.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, роснано, происшествия