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Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 02.02.2025
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14:34 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/putin-1996892084.html
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию - РИА Новости, 02.02.2025
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также вручит премии молодым ученым, сообщил тележурналист... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:34:00+03:00
2025-02-02T14:34:00+03:00
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также вручит премии молодым ученым, сообщил тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Отмечается, что в графике главы государства также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, сообщается, что президент будет заниматься вопросами регионов.
https://ria.ru/20250202/putin-1996881681.html
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политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также вручит премии молодым ученым, сообщил тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в графике главы государства также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, сообщается, что президент будет заниматься вопросами регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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