https://ria.ru/20250202/putin-1996884825.html

Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя

Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя - РИА Новости, 02.02.2025

Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя

Сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:08:00+03:00

2025-02-02T13:08:00+03:00

2025-02-02T13:17:00+03:00

украина

россия

степан бандера

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785225285_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9e219d9381ababd56f7f9d660915c0ce.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в рамки национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение европейских властей не приглашать на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима Россию, при этом пригласив Украину.

https://ria.ru/20250202/polsha-1996883129.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, степан бандера, владимир путин, в мире