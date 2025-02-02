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Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя - РИА Новости, 02.02.2025
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13:08 02.02.2025 (обновлено: 13:17 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996884825.html
Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя
Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя - РИА Новости, 02.02.2025
Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя
Сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ... РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в рамки национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение европейских властей не приглашать на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима Россию, при этом пригласив Украину.
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украина, россия, степан бандера, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Степан Бандера, Владимир Путин, В мире
Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя

Путин: Бандера для сегодняшнего руководства Украины является героем и символом

© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийОткрытие памятника Степану Бандере во Львове
Открытие памятника Степану Бандере во Львове - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Открытие памятника Степану Бандере во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в рамки национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение европейских властей не приглашать на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима Россию, при этом пригласив Украину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Вчера, 12:50
 
УкраинаРоссияСтепан БандераВладимир ПутинВ мире
 
 
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