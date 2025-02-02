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Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей - РИА Новости, 02.02.2025
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12:44 02.02.2025 (обновлено: 13:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996882208.html
Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей
Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей - РИА Новости, 02.02.2025
Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей
Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T13:06:00+03:00
освенцим
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает президент России Владимир Путин."Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении не приглашать представителей России на памятные мероприятия, связанные с освобождением Освенцима.
https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html
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освенцим, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Освенцим, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей

Путин: Европа могла бы пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает президент России Владимир Путин.
"Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении не приглашать представителей России на памятные мероприятия, связанные с освобождением Освенцима.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвенцимРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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