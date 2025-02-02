https://ria.ru/20250202/putin-1996882208.html

Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей

Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей - РИА Новости, 02.02.2025

Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей

Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:44:00+03:00

2025-02-02T12:44:00+03:00

2025-02-02T13:06:00+03:00

освенцим

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает президент России Владимир Путин."Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении не приглашать представителей России на памятные мероприятия, связанные с освобождением Освенцима.

https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html

освенцим

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освенцим, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне