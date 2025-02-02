https://ria.ru/20250202/putin-1996881902.html

Европейские лидеры прошлого могли бороться за свое мнение, заявил Путин

Европейские лидеры прошлого могли бороться за свое мнение, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Европейские лидеры прошлого могли бороться за свое мнение, заявил Путин

У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:40:00+03:00

2025-02-02T12:40:00+03:00

2025-02-02T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время - (Жак) Ширак. В Германии - Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер - кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

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европа

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Варвара Скокшина

в мире, россия, европа, германия, владимир путин, павел зарубин