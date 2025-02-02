https://ria.ru/20250202/putin-1996881562.html
Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин
Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин
Европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Дональдом Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:39:00+03:00
2025-02-02T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Дональдом Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заявил президент РФ Владимир Путин."Просто им (европейским элитам - ред.) Трамп не нравится, они с ним боролись активно. Реально вмешивались в политическую жизнь, в предвыборный процесс в США. А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Инаугурация состоится 20 января. Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин
Путин: европейские элиты боролись с Трампом и растерялись после его победы