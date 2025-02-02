https://ria.ru/20250202/putin-1996881562.html

Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин

Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Европейские элиты растерялись после победы Трампа, заявил Путин

Европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Дональдом Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:39:00+03:00

2025-02-02T12:39:00+03:00

2025-02-02T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Дональдом Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заявил президент РФ Владимир Путин."Просто им (европейским элитам - ред.) Трамп не нравится, они с ним боролись активно. Реально вмешивались в политическую жизнь, в предвыборный процесс в США. А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Инаугурация состоится 20 января. Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

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Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, владимир путин, в мире