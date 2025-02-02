https://ria.ru/20250202/putin-1996881264.html

Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене

Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене - РИА Новости, 02.02.2025

Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене

Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:35:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250202/putin-1996881562.html

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владимир путин, в мире, сша, европа, джо байден, евросоюз