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Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене - РИА Новости, 02.02.2025
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12:35 02.02.2025 (обновлено: 12:46 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996881264.html
Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене
Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене - РИА Новости, 02.02.2025
Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене
Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:35:00+03:00
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владимир путин
в мире
сша
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джо байден
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250202/putin-1996881562.html
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владимир путин, в мире, сша, европа, джо байден, евросоюз
Владимир Путин, В мире, США, Европа, Джо Байден, Евросоюз
Путин: ЕС выполнял любой приказ США при Байдене

Путин: Европа с удовольствием выполняла любой приказ со стороны США при Байдене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Владимир ПутинВ миреСШАЕвропаДжо БайденЕвросоюз
 
 
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